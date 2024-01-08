В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях сработало взрывное устройство, сообщил Telegram-канал «112». По неофициальной информации, устройство было закреплено на одной из цистерн, которые сегодня утром вышли с нефтебазы у станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (жилой район Рудник им. III Интернационала).

«Первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалёку. Они осмотрели место, нашли повреждённую цистерну и ещё одно взрывное устройство на магните на соседней бочке», — сообщает Telegram-канал «112».

На место выехали взрывотехники, территорию оцепили. Пострадавших нет.

«На месте работают полиция и пожарная служба. На пассажирский мост не пускают. Кто-то говорит, что это учебная тревога. Родственница живёт рядом, говорит, что хлопков не слышала», — рассказал АН «Между строк» очевидец.

Как сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал», хлопок на железнодорожных путях произошёл около 16:30. В результате инцидента схода железнодорожных вагонов и повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано.