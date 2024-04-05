В Нижнем Тагиле на железнодорожном вокзале «усилили» меры безопасности

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила усилили меры безопасности. Теперь сотрудники ведомственной охраны проверяют гостей с помощью арочных и ручных металлодетекторов. Усиленный пропускной контроль введён с 1 апреля этого года.

Как рассказал источник АН «Между строк», в настоящее время пропускной режим работает не в полном объёме. До конца года на площади перед вокзалом планируют построить павильон с установленной рентгенотелевизионной системой с функцией радиационного контроля.

Отметим, на момент публикации усиленный пропускной режим находится только со стороны города. Со стороны путей его нет. При этом попасть на территорию вокзала можно беспрепятственно либо через ворота, либо через мост.