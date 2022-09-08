В Нижнем Тагиле на зебре столкнулись две легковушки 

Сегодня днём в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской столкнулись два легковых авто. Авария произошла на пешеходном переходе у НТГСПИ.

Легковушки получили механические повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, подробности ДТП на данный момент неизвестны. Установлено, что участники аварии были трезвы, сейчас они направляются в отделение ГИБДД для оформления необходимых документов. Подробности инцидента будут позднее.