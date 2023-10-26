В Нижнем Тагиле на зебре сбили подростка 

В Нижнем Тагиле на Вагонке 13-летняя девочка угодила под колёса автомобиля, переходя дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошёл 24 октября около 18:00 у дома № 66 на улице Алтайской.

Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, виновником аварии является 59-летний водитель Chery А12, который двигался по улице Алтайской в сторону улицы Боровой. Госавтоинспекторам мужчина пояснил, что вовремя не заметил переходившую дорогу девочку и начал тормозить слишком поздно. В результате ДТП девочка получила различные травмы и была госпитализирована в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. После осмотра врачами медучреждения ребёнка отпустили домой.

В отношении водителя Chery по факту случившегося был составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу). Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.