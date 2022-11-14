В Нижнем Тагиле на зебре под колёса автомобиля попала пенсионерка

12 ноября около 19:00 на Черноисточинском шоссе у дома № 1 под колёса автомобиля попала пожилая женщина. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ДТП произошло на пешеходном переходе, когда 46-летний водитель Hyundai Solaris поворачивал с Черноисточинского шоссе на улицу Дружинина. Виновник аварии совершал манёвр на зелёный сигнал светофора, но не заметил переходившую дорогу 67-летнюю пенсионерку и сбил её. Женщина-пешеход была доставлена в ГБ № 3 Нижнего Тагила. После осмотра медиками она была отпущена домой.

Водитель Hyundai в момент аварии был трезв. В отношении него инспекторы ГИБДД составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.