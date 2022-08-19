В Нижнем Тагиле на ярмарке возле «Современника» пенсионерка запнулась об антипарковочную полусферу и разбила голову 

Накануне, 18 августа, в Нижнем Тагиле на ярмарке возле КДК «Современник» пожилая женщина запнулась об антипарковочную полусферу и получила травмы. Как сообщила паблику «Чёрный список Тагила» внучка пострадавшей, бабушка повредила голову и руку, на место выезжала скорая помощь.

«Сегодня днём на ярмарке произошёл несчастный случай с моей бабушкой. Расставленные вдоль прилавков камни причиняют травмы людям. Дети и пожилые люди их не замечают и запинаются об них! Никакой функции они абсолютно не несут, для чего они стоят, никто не понимает, при этом несчастном случае получена травма головы и руки! Просьба администрации ярмарочного комплекса разобраться в данной ситуации! Огромное спасибо неравнодушным людям, которые оказали первую помощь и вызвали скорую!» — написала внучка пострадавшей женщины Елена.

Как рассказала журналисту АН «Между строк» организатор ярмарки, это первое подобное происшествие за все годы её существования. По указу администрации города участникам ярмарки запрещено пересекать границу парковки и площади, на которой находятся антипарковочные полусферы. Однако после ЧП с бабушкой мэрия разрешила предпринимателям отступить от этого правила. Сегодня каменные сферы спрятаны под прилавками.

Организатор ярмарки сообщила, что сегодня к ней приходила родственница пенсионерки, претензий у пострадавшей стороны нет. Сейчас, также по словам собеседницы редакции, пенсионерка чувствует себя нормально и проходит лечение дома.

Как сообщила АН «Между строк» Елена, внучка пострадавшей, претензий к организаторам ярмарки у неё нет. Однако женщина отправила жалобу в мэрию, которая сейчас проводит свою проверку. Елена рассказала, что у бабушки сильная гематома на голове и рана на руке, на которые пришлось наложить швы и скобы.

Добавим, каменные полусферы используются для ограничения передвижения автомобилей по площади перед КДК «Современник». Обычно они окрашены в яркие цвета, чтобы пешеходы и автомобилисты могли вовремя заметить искусственную преграду.