В Нижнем Тагиле на выезде с Вагонки столкнулись пять автомобилей (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на выезде из Дзержинского района по улице Орджоникидзе днём 11 сентября произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.

Как рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД, в 13:25 водитель ВАЗ-2114, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo Nexia, следовавшему по Восточному шоссе со стороны улицы Свердлова в сторону улицы Орджоникидзе. После удара Nexia столкнулась с грузовой «Газелью». Ту в свою очередь откинуло на ехавшие во встречном направлении автомобили Peugeot 207 и Peugeot 407.

В результате ДТП водитель Daewoo Nexia был госпитализирован с тупой травмой живота.