В Нижнем Тагиле на Вые водитель сбил пешехода на переходе

Накануне, около 17:45 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 17 «А» на улице Черных был сбит 33-летний мужчина.

«По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, двигаясь со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Фрунзе, у дома № 17 “А” по улице Черных допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля», — сообщили в городском ГИБДД.

В результате дорожного​ происшествия​ 33-летний мужчина получил травму головы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Владелец Chevrolet Niva имеет стаж вождения категории «В» 20 лет.​ За текущий год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. На момент аварии был трезв.

В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу) и ч.1 ст.12.27 КоАП РФ за уезд с места ДТП.

По словам автовладельца, он притормозил перед пешеходным переходом и его ослепило солнце. Посмотрев по сторонам и не увидев пешеходов, продолжил движение, но, неожиданно справа увидел пешехода, резко затормозил, но наезда избежать не удалось. Мужчина испугался за пострадавшего и сам доставил его в ближайший травматологический пункт.