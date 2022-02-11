В Нижнем Тагиле на Вые трамвай сошёл с рельсов 

Сегодня около 13:30 трамвай маршрута № 14 сошёл с рельсов при повороте на перекрёстке улиц Космонавтов и Фрунзе. Сейчас на месте работают аварийные службы. Как рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов АН «Между строк», никто из пассажиров не пострадал.

«Мы пока разбираемся в ситуации. На место уже выехала группа специалистов, будем выяснять обстоятельства случившегося. Я предполагаю, что причиной мог послужить наезд на посторонний предмет. На этом участке проложены новые пути, так что вряд ли причина в них. Трамвай совершал поворот, его скорость была небольшой, никто из пассажиров не пострадал»,— прокомментировал аварию директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.