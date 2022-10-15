В Нижнем Тагиле на Вые сбили 12-летнего велосипедиста 

В Нижнем Тагиле на Вые в ДТП попал 12-летний велосипедист. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инцидент произошёл 14 октября около 21:00 у дома № 5 на улице Тагильской. 34-летняя женщина на Mitsubishi, двигаясь по улице Тагильской со стороны улицы Кирова, допустила наезд на несовершеннолетнего, который выехал на нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. В результате удара велосипед отлетел в движущийся во встречном направлении автомобиль Toyota под управлением 51-летней женщины.

12-летний велосипедист получил ушиб ноги. После осмотра медики отпустили мальчика домой.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что стаж вождения женщины составляет 4 года. В момент ДТП водитель была трезва.

Полицейские пообщались с родителями несовершеннолетнего. Они пояснили, что сын находился на прогулке с их разрешения. Мальчик встретил знакомого, у которого попросил велосипед, чтобы покататься.

В ГИБДД напоминают, что детям младше 14 лет запрещено передвигаться на велосипеде по проезжей части, во время катания рекомендуется использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы на одежде. Перед пересечением проезжей части необходимо слезть с велосипеда и перейти пешеходный переход, везя велосипед рядом с собой. Водителям, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо максимально снижать скорость и быть готовыми к полной остановке транспортного средства при возникновении пешеходов на нём.