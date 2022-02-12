В Нижнем Тагиле на Вые иномарка сбила пешехода на тротуаре и врезалась в фасад магазина 

В Нижнем Тагиле на Вые водитель иномарки сбил женщину-пешехода на тротуаре и врезался в фасад магазина. ДТП произошло 11 февраля в 19:30 на перекрестке улиц Космонавтов - Красноармейская. Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции, за рулём автомобиля находился 42-летний мужчина.

«Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer двигаясь со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Фрунзе, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на женщину, которая в этот момент находилась на тротуаре. После чего автомобиль продолжил движение и осуществил наезд на фасад продуктового магазина», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

На момент аварии водитель был трезв. Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что он хотел уйти от столкновения с «Газелью», и вывернул руль вправо, заехал на тротуар, зеркалом задел пешехода и врезался в фасад магазина. После тагильчанин самостоятельно переместил свой автомобиль с места ДТП, не зафиксировав место аварии. Сотрудники ГИБДД составили административный материал по статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

У 29-летней женщины-пешехода диагностирован перелом левой лучевой кости со смещением. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.