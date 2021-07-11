В Нижнем Тагиле на Вые двухлетний мальчик выпал из окна

В минувшую пятницу, 9 июля, из окна второго этажа одного из домов на Липовом тракте выпал двухлетний мальчик. Как позже выяснилось, мама ребёнка в этот момент находилась дома.

«В ходе проверки инспекторы ПДН установили, что семья, где произошёл несчастный случай, благополучная, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. В семье воспитывается три ребёнка, в момент инцидента дети находились в комнате, мама делала уборку, окно было прикрыто, на окне установлена москитная сетка. Момент происшествия видела сестра ребёнка, которая и сообщила маме о случившемся. В настоящее время ребёнок находится под наблюдением врачей, медики диагностировали у него сотрясение головного мозга», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».