В Нижнем Тагиле на Вые «десятка» сбила подростка-велосипедиста

Накануне, 9 августа, в 14:20 в Нижнем Тагиле ВАЗ-2110 сбил 12-летнего велосипедиста у дома № 9 на Липовом тракте. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, мужчина за рулём «десятки» при движении в прямом направлении со стороны улицы Черемшанской в сторону Черных наехал на школьника, пересекающего проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребёнок получил травмы головы и ног. По решению медиков он был госпитализирован в детскую больницу. Автоинспекторы установили, что мальчик гулял с разрешения матери в парке отдыха вместе с одноклассником. Пострадавший попросил своего друга прокатиться на велосипеде и выехал за пределы парка. По словам очевидцев, ребёнок во время езды на велосипеде по тротуару, а также возле пешеходного перехода не снижал скорость и не планировал спешиться. Мальчик пояснил, что не видел сбившую его машину. При этом правила дорожного движения ребёнок знает, но почему не слез с велосипеда, объяснить не смог.

За рулём отечественной легковушки находился 40-летний тагильчанин. Он пояснил полицейским, что ехал на автомобиле с небольшой скоростью. Во время движения по нерегулируемому пешеходному переходу увидел ребёнка-велосипедиста, выехавшего на переход с большой скоростью, поэтому не смог избежать аварии.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Установили, что водитель был трезв. В отношении него автоинспекторы составили административный материал за отсутствие полиса ОСАГО. Сейчас по факту аварии проводится проверка, в результате которой будет установлена окончательная причина ДТП.

«В настоящее время несовершеннолетние находятся на летних каникулах, в связи с этим родителям необходимо ежедневно разъяснять своим детям правила дорожного движения. Тем более при управлении велосипедами и средствами индивидуальной мобильности. Необходимо научить детей концентрировать своё внимание на недопустимости совершения умышленного нарушения правил. Родителям стоит позаботиться, чтобы у ребёнка был не только исправный велосипед, но и приобретены средства пассивной защиты ​(велошлем, налокотники, наколенники). Стоит проверить наличие световозвращающих элементов как на самом велосипеде, так и на одежде ребёнка», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.