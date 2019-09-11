В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись KIA и ВАЗ

Сегодня, 11 сентября, на Восточном шоссе в районе дома № 17 произошло ДТП с участием KIA Rio и LADA Priora. По словам очевидцев, корейская легковушка выезжала с прилегающей территории и не пропустила ВАЗ, который двигался в сторону Вагонки. От удара в правый борт Priora вылетела на полосу встречного движения, проехала по инерции ещё несколько десятков метров и перелетела через бордюр на газон. Оба автомобиля получили значительные технические повреждения. По информации АН «Между строк», в аварии никто не пострадал.