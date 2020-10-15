В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе Renault врезался в ВАЗ (ВИДЕО)

Утром 15 октября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием Renault и ВАЗ-2114. Как сообщает ИА «Все новости, по данным ГИБДД, 63-летний водитель на Renault двигался по Восточному шоссе в сторону Вагонки. В районе остановки иномарка врезалась в ВАЗ-2114, стоявший впереди. У владельца Renault медики диагностировали сотрясение головного мозга, а у 42-летнего водителя ВАЗ – переломы позвоночника и рёбер. По предварительным данным, водитель Renault двигался на скорости, не соответствующей дорожным условиям. Из-за аварии движение по Восточному шоссе было затруднено в обе стороны. Автомобильный трафик регулировали госавтоинспекторы.