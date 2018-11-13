В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе пьяный водитель на ВАЗ въехал в ограждение и перевернулся

Вечером 12 ноября возле дома № 7 по Восточному шоссе 23-летний мужчина за рулём ВАЗ-2109 не справился с управлением, допустил наезд на препятствие, отчего автомобиль перевернулся на крышу. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Серьёзных травм он не получил. В полиции отмечают, что мужчина был повторно замечен за рулём нетрезвым.

За 10 месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей на территории Нижнего Тагила получили травмы 46 и погибли 11 человек. Сотрудниками городской ГИБДД задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения 727 водителей. Ещё 336 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 134 водителя, в отношении которых возбуждено уголовное делопроизводство.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае если водитель не имеет права управления — штрафа в размере 30 тысяч рублей и административного ареста на срок от 10 до 15 суток. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет. Госавтоинспекция обращается с просьбой сообщать обо всех ставших известными фактах управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, в дежурную часть по телефонам: 97-65-60, 25-00-44.