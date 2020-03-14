В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло массовое ДТП, пострадали два человека (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле вечером в пятницу, 13 марта, на Восточном шоссе столкнулись три легковых автомобиля. В результате массового ДТП пострадали два человека.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла в 23:10 недалеко от автозаправки «Газэкс». 19-летний водитель ВАЗ-2114, следуя со стороны Северного шоссе, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 26-летнего мужчины. После этого Lada врезалась в Nissan Almera, следовавший в сторону Восточного шоссе, за рулём которого находился 31-летний водитель.

В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пассажир «четырнадцатой» — юношу госпитализировали в ЦГБ № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и шоком второй степени. Также пострадал водитель Lada Granta — его доставили в ЦГБ № 2 с сотрясением головного мозга и ушибом плеча.