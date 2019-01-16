В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе Opel врезался в ВАЗ

Вечером 16 января в районе перекрёстка улицы Фестивальной и Восточного шоссе столкнулись Opel Astra и ВАЗ-2112. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 16:00 66-летний мужчина на Opel, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу ВАЗ, который двигался в сторону Вагонки. В результате ДТП 27-летняя пассажирка ВАЗ получила травму головы, ушиб руки и была госпитализирована в ЦГБ № 4. Из-за аварии в обе стороны Восточного шоссе образовалась серьёзная пробка.