В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе Lada въехала в дерево. Женщина-водитель погибла на месте

Накануне около 22:00 в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, 38-летняя женщина за рулём Lada Granta ехала по Восточному шоссе в сторону улицы Юности. У дома № 27б автоледи не справилась с управлением, выехала с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате происшествия водитель получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Пассажиры автомобиля, 41-летняя и 27-летняя женщины, были госпитализированы в городскую больницу.

В ГИБДД отметили, что водитель и пассажиры пользовались ремнями безопасности. В каком состоянии погибшая управляла транспортным средством, будет установлено в ходе проведения экспертизы.

Кроме этого, инспекторы выявили на дороге рыхлый снег, что не соответствует условиям содержания дорог. Поэтому обслуживающей компании выдано предписание.