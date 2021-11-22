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В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе Lada въехала в дерево. Женщина-водитель погибла на месте

22.11.2021 09:40
В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе Lada въехала в дерево. Женщина-водитель погибла на месте

Накануне около 22:00 в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. 

Как рассказали в ведомстве, 38-летняя женщина за рулём Lada Granta ехала по Восточному шоссе в сторону улицы Юности. У дома № 27б автоледи не справилась с управлением, выехала с проезжей части и врезалась в дерево. 

В результате происшествия водитель получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Пассажиры автомобиля, 41-летняя и 27-летняя женщины, были госпитализированы в городскую больницу. 

В ГИБДД отметили, что водитель и пассажиры пользовались ремнями безопасности. В каком состоянии погибшая управляла транспортным средством, будет установлено в ходе проведения экспертизы. 

Кроме этого, инспекторы выявили на дороге рыхлый снег, что не соответствует условиям содержания дорог. Поэтому обслуживающей компании выдано предписание.

 

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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