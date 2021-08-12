В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе КамАЗ врезался в фуру (ВИДЕО)

Сегодня около 14:30 в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП с участием грузовых автомобилей. На видеозаписи, размещённой в паблике в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», видно, что водитель КамАЗа въехал в заднюю часть кузова Volvo, из-за чего иномарка получила значительные повреждения. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, пострадавших в результате ДТП нет.

«Водитель Volvo перевозил пластиковые окна. Теперь он переживает, что ущерб составит более 100 тысяч рублей и повреждения, возможно, получили окна. В результате происшествия пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.