В Нижнем Тагиле на ВМЗ неизвестные скрутили госномера у нескольких автомобилей

В ночь на 4 мая неизвестные украли несколько госномеров автомобилей в районе ВМЗ. Об этом в сервисе «Яндекс.Район» сообщил местный житель Евгений. По словам мужчины, известно как минимум о трёх пострадавших автомобилях.

«Всем доброго утра! На ВМЗ автовладельцы обнаружили свои машины со скрученными номерами, очень неприятно и страшно оттого, что не знаешь, что ждать дальше. Пожалуйста, давайте уважать друг друга!» — говорится в посте.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что заявление в полицию поступило от владельца автомобиля Fiat, проживающего в доме № 19а по улице Верхняя Черепанова. О каких-либо попытках вымогательства денег со стороны злоумышленников не сообщается.