В Нижнем Тагиле на видео попала маленькая девочка, катающаяся на «колбасе» трамвая

В паблик «Инцидент Нижний Тагил» попало видео, на котором маленькая девочка едет на сцепке («колбасе») трамвая. Уточняется, что инцидент был снят 12 ноября на Вагонке. Как рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, такие «зайцы» в последнее время встречаются крайне редко.

«Если водитель знает или ему кто-то подскажет, что там находится человек, она останавливается. При этом такие “пассажиры” чаще всего убегают, так как водитель не может бросить вагон с людьми», — рассказал Темнов, уточнив, что зимой к «колбасе» любят прицепляться лыжники.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» пояснили, что в ОП № 17 по данному факту проведут проверку и найдут родителей девочки. Их могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».