В Нижнем Тагиле на ВГОКе погиб рабочий

В Нижнем Тагиле во время ночной смены погиб рабочий Высокогорского горно-обогатительного комбината. Инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 июля. При проведении демонтажных работ на мужчину 1971 года рождения упала плита.

«26 июля в 2:00 при производстве демонтажных работ в дробилке был придавлен плитой рабочий. Мужчина скончался от полученных травм», – подтвердил информацию о несчастном случае журналистам TagilCity.ru заместитель главного инженера ВГОК по технике безопасности Сергей Солонков.

Сейчас выяснением обстоятельств происшествия на предприятии занимается специально созданная комиссия.

Следственный отдел по Ленинскому району начал проверку, сообщили АН "Между строк" в ведомстве. Речь идёт о статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Агентство новостей «Между строк»