В Нижнем Тагиле на ВГОКе ограничат потребление электроэнергии до уровня аварийной брони из-за долга почти в четверть миллиарда рублей

В Нижнем Тагиле на Высокогорском горно-обогатительном комбинате из-за задолженности в 240 млн рублей ограничат потребление электричества. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказал руководитель филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области Георгий Козлов.

«Работа на предприятии продолжается, на шахте присутствуют люди. ВГОК — важное для Нижнего Тагила предприятие, без которого городу будет непросто. Понимаем, что такой объём задолженности во многом связан с экономической ситуацией в стране, поэтому пока к компании применять жёсткие санкции не будем», — пояснил Козлов.

Он отметил, что ВГОК является одним из крупнейших должников компании уже несколько лет подряд. Сегодня потребление электроэнергии на предприятии ограничено до уровня аварийной брони. При этом руководитель филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркнул, что ВГОК планомерно движется в сторону ликвидации задолженности, снизив её размер за 2021 год на 353,5 млн рублей.