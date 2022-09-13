В Нижнем Тагиле на Вагонке загорелась пустая квартира

Вечером 12 сентября на Вагонке на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме № 97 на улице Калинина. На место возгорания выехали три спецавтомобиля. Когда пожарные вскрыли квартиру, в помещении никого не было. Всего по лестничным маршам из дома эвакуировали 10 человек.

По данным отдела надзорной деятельности, в результате пожара на площади 1 квадратный метр сгорело домашнее имущество и вещи. Квартира, где случился пожар, находилась на 3-м этаже. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём.