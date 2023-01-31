В Нижнем Тагиле на Вагонке во время пожара погибла 70-летняя женщина

27 января в девятиэтажном жилом доме на улице Володарского, 5 вспыхнул пожар. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы, во время тушения огня спасатели обнаружили хозяйку квартиры — 70-летнюю женщину. Пострадавшая получила отравление продуктами горения и была передана врачам скорой помощи в тяжёлом состоянии. Спасти её не удалось. 10 человек, в том числе 2 ребёнка, самостоятельно эвакуировались до прибытия МЧС. Площадь возгорания составила 4 кв. метра. Огонь повредил домашнее имущество. Пожар тушили 4 единицы спецтехники, 10 человек личного состава.

По факту инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства. Предполагаемой причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.