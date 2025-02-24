В Нижнем Тагиле на Вагонке внезапно завыли сирены

В редакцию АН «Между строк» поступил звонок от обеспокоенной жительницы Вагонки Виктории. Женщина сообщила, что внезапно на районе завыли сирена, поэтому тагильчанка очень испугалась.

«Только что взвыли сирены. Я домой ехала в машине с ребёнком домой. Мы очень испугались. Сразу включила радио, мало ли что случилось. Документы проверила, посмотрела информацию в интернете, но о проверке сирен ничего говорили», — сообщила Виктория.

В Единой дежурной диспетчерской службе редакции АН «Между строк» сообщили, что никаких ЧП не произошло.

«Всё хорошо, не беспокойтесь. Это штатная проверка оборудования, никаких угроз нет», — сообщили в ЕДДС.