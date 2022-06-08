В Нижнем Тагиле на Вагонке украли забор стоимостью 200 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле в ночь на 12 мая украли 180 листов уже установленного забора из профнастила на строящейся базе. Сообщение о краже пострадавшая сторона разместила накануне, 7 июня, в городских пабликах. Общий ущерб составил около 216 тысяч рублей, не считая стоимости установки забора.

«В объявлении мы не указали адрес, чтобы те, кто промышляет этим, не пришли и не скрутили оставшуюся часть забора. Украли больше половины. Там ещё идёт строительство, поэтому пока не успели установить охрану и видеонаблюдение. Рядом расположены гаражи, камеры там есть, но на видеозаписях в темноте практически ничего не видно», — рассказали авторы объявления журналисту АН «Между строк».

По словам хозяина постройки, ширина профнастила составляет около метра, а высота — почти 2 метра. Также он добавил, что забор бежевого цвета, имеет редкий профиль, а на профлистах должны быть отверстия от саморезов.

По данному факту полицией Нижнего Тагила организована проверка.

Возможных очевидцев преступления просят обратиться в дежурную часть ОП № 17 по телефону 8 (3435) 97-68-02.