В Нижнем Тагиле на Вагонке столкнулись Lada и Hyundai (ВИДЕО)

Сегодня, 16 июля, около 11:00 в Нижнем Тагиле возле дома № 4а на улице Алтайской произошло ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 19-летний водитель Lada Vesta следуя по улице Алтайская со стороны улицы Зеленстроевская в сторону улицы Автомобилистов выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Hyundai Getz.

В результате аварии у 71-летнего водителя Hyundai диагностировали ушиб грудной клетки, его пассажирка получила ушибленную рану голени и ушиб бедра. После осмотра врачами скорой помощи их отпустили домой.

В ГИБДД отметили, что автомобилем LADA управлял мужчина со стажем вождения 1 год. Ранее он в нарушении ПДД замечем не был.