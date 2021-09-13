В Нижнем Тагиле на Вагонке столкнулись два ВАЗа (ВИДЕО)

Днём 13 сентября на перекрёстке улицы Чайковского и проспекта Вагоностроителей произошло ДТП с участием Lada Priora и ВАЗ-2110.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 13:50 28-летний водитель Lada Priora, следуя со стороны улицы Энтузиастов в сторону улицы Ильича, у дома № 44 по проспекту Вагоностроителей при повороте налево не предоставил преимущества ВАЗ-2110, следующему в прямом направлении. В результате ДТП 27-летний водитель ВАЗ-2110 госпитализирован с переломом бедра и тупой травмой живота.