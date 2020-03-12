В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорела котельная

Сообщение о пожаре на Северном шоссе, 4 поступило 11 марта около 20:00. На территории производственной площадки ООО «Евробалтия» горела котельная. Огонь распространился на 50 кв. м и повредил стены, потолочное перекрытие, оборудование. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, большого ущерба можно было избежать, если бы сотрудники своевременно оповестили пожарную службу.

«Сотрудник котельной, обнаруживший пожар, пытался самостоятельно потушить возгорание при помощи первичных средств пожаротушения, но справиться с огнём не удалось. Тогда он оповестил начальника котельной. Прибыв к месту пожара и оценив масштабы происшествия, руководитель оповестил о случившемся службу пожарной охраны», — рассказали АН «Между строк» в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2. На месте работали 10 единиц пожарно-спасательной техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов котла. На жизнеобеспечение тагильчан происшествие не повлияло.