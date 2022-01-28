В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорел торговый павильон

На Вагонке загорелся продуктовый торговый павильон на улице Орджоникидзе. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 28 января в 04:10.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, площадь пожара составила 8 квадратных метров. У павильона сгорели стены, внутренняя обшивка, торговое оборудование и продукция. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

На месте происшествия пожарные обнаружили разбитое окно. Дознаватели не исключают поджог.