Общество

В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорел торговый павильон

28.01.2022 11:28
В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорел торговый павильон

На Вагонке загорелся продуктовый торговый павильон на улице Орджоникидзе. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 28 января в 04:10.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, площадь пожара составила 8 квадратных метров. У павильона сгорели стены, внутренняя обшивка, торговое оборудование и продукция. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

На месте происшествия пожарные обнаружили разбитое окно. Дознаватели не исключают поджог.

 

Фото: отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
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