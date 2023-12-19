В Нижнем Тагиле на Вагонке сбили пенсионерку на зебре

18 декабря около 19:40 у дома № 21 на проспекте Вагоностроителей произошло ДТП с участием пешехода. По данным ГИБДД, 35-летний водитель Hyundai i30 не уступил дорогу пожилой женщине.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобиль Hyundai i30, двигаясь со стороны улицы Зари в сторону улицы Восточное шоссе, возле дома № 21 на проспекте Вагоностроителей допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была одета в тёмную одежду без световозвращающих элементов», — сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате аварии 71-летняя женщина была госпитализирована с травмами различной степени тяжести в ГБ № 1 для оказания медицинской помощи.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения водителя составляет 15 лет. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД​ он привлекался 11 раз. На момент аварии был трезв.

Автомобилист пояснил, что женщина неожиданно выбежала на пешеходный переход, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будет установлена окончательная причина.