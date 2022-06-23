В Нижнем Тагиле на Вагонке с балкона многоэтажки выпала женщина

В Нижнем Тагиле в ночь на 23 июня на Ленинградском проспекте с балкона многоквартирного дома № 33 выпала 27-летняя женщина. Как рассказал сообществу «Инцидент Нижний Тагил» очевидец, от полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи. На кадрах видеозаписи видно, как женщина свисает с балкона 7-го этажа, а другая женщина помогает ей забраться.

В пресс-службе СК по Свердловской области подтвердили факт трагедии. В ведомстве отметили, что в следственном отделе по Дзержинскому району Нижнего Тагила СК РФ по факту смерти молодой женщины проводится доследственная проверка. Личность погибшей установлена сотрудниками полиции.