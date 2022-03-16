В Нижнем Тагиле на Вагонке пропала 49-летняя женщина

16.03.2022 21:24
В Нижнем Тагиле на Вагонке пропала 49-летняя Елена Неймышева. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», сегодня в отдел полиции № 17 с заявлением обратилась дочь пропавшей.
14 марта около 12 часов дня женщина ушла из дома на улице Орджоникидзе и до сих пор не вернулась. Особые приметы: рост — 155 см, среднего телосложения, волосы рыже-русые, глаза серо-зелёные. Была одета в тёмно-синий пуховик с капюшоном, шапку вязаную серо-розовую, чёрные замшевые полуботинки на низком каблуке.
«Женщину ждут дома. Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, необходимо позвонить в дежурную часть ОП-17 по телефону: 8 (3435) 97-68-02», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».