В Нижнем Тагиле на Вагонке пропала 49-летняя женщина

В Нижнем Тагиле на Вагонке пропала 49-летняя Елена Неймышева. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», сегодня в отдел полиции № 17 с заявлением обратилась дочь пропавшей.

14 марта около 12 часов дня женщина ушла из дома на улице Орджоникидзе и до сих пор не вернулась. Особые приметы: рост — 155 см, среднего телосложения, волосы рыже-русые, глаза серо-зелёные. Была одета в тёмно-синий пуховик с капюшоном, шапку вязаную серо-розовую, чёрные замшевые полуботинки на низком каблуке.