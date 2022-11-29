В Нижнем Тагиле на Вагонке произошло массовое ДТП с пострадавшими (ВИДЕО)

Накануне, 28 ноября, в 18:15 в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло массовое ДТП возле дома № 6 по улице Юности. Как рассказали сообществу во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 51-летний водитель Hyundai Creta, следуя со стороны Ленинградского проспекта в сторону Восточного шоссе, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda Fabia, за рулём которой была 41-летняя автоледи. Затем Hyundai Creta по инерции врезался в Hyundai Accent под управлением 63-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии водитель Hyundai Accent и 61-летняя женщина — пассажир иномарки, а также 55-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье Hyundai Creta, получили травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

В ГИБДД напоминают, что водителям необходимо выбирать скоростной режим исходя из дорожных условий: отказаться от резких манёвров, опасных обгонов, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, а при подъезде к перекрёсткам и пешеходным переходам заранее снижать скорость.