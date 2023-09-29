В Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП с участием автомобиля детской городской больницы

Сегодня днём в Нижнем Тагиле на улице Володарского, 1 произошло ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Santa Fe. По предварительной информации, автомобили двигались в попутном направлении, когда отечественная легковушка врезалась в заднюю часть корейского кроссовера, получив при этом серьёзные повреждения.

Примечательно, что Lada принадлежит ГАУЗ СО ДГБ Нижнего Тагила, о чём свидетельствуют наклейки на автомобиле. На момент публикации неизвестно, находился ли в салоне кто-то, кроме водителя.

Отметим, что, помимо сотрудников ГИБДД, на место были вызваны карета скорой помощи и пожарный расчёт, однако официальной информации о пострадавших нет.

UPD от 29.09.2023, 16:30.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла в 13:30, когда 42-летний мужчина, водитель автомобиля Lada Granta, двигался по улице Володарского в сторону Ленинградского проспекта и врезался в стоящий на перекрёстке автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулём которого находился 48-летний мужчина. От удара оба автомобиля получили механические повреждения. Дорожные полицейские установили, что водитель кроссовера остановился на перекрёстке, ожидая зелёный сигнал светофора.

Прибывшие на место медики диагностировали у водителя Lada ушиб грудной клетки, от госпитализации он отказался. Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Причина аварии выясняется.