В Нижнем Тагиле на Вагонке при пожаре в многоквартирном доме спасли двоих детей 

В воскресенье, 17 октября, на Вагонке в многоквартирном доме на улице Юности, 39 произошёл пожар. Около 12 часов загорелась однокомнатная квартира на пятом этаже.

На момент пожара в квартире никого не было, её хозяин ушёл в магазин. О пожаре сообщили соседи. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительной коробке.

Площадь пожара охватила 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли двоих детей при помощи дыхательных аппаратов. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 5 человек. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 12 человек личного состава.

Отдел надзорной деятельности предупреждает, что не стоит перегружать электросеть, включая в одну розетку несколько приборов одновременно, и оставлять включённым электрооборудование без присмотра.