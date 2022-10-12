В Нижнем Тагиле на Вагонке под колёса автомобиля угодил 12-летний велосипедист

В Нижнем Тагиле на Вагонке в ДТП попал 12-летний велосипедист. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инцидент произошёл 11 октября около 17:00 у дома № 33 на улице Ильича. Выехав на дорогу между припаркованными автомобилями, ребёнок угодил под колёса автомобиля Toyota Sprinter под управлением 49-летнего мужчины, который в этот момент двигался со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Правды.

При столкновении с авто велосипедист получил травму головы, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица и ног. Ребёнок был госпитализирован в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП водитель автомобиля двигался со скоростью 40 км/ч и не заметил выезжающего из-за автомобилей велосипедиста. Мужчина водит авто восемь лет, к ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. В момент ДТП был трезв.

Полицейские пообщались с бабушкой пострадавшего велосипедиста. Женщина пояснила, что её внук находился на прогулке с её разрешения и знал, что пересекать дорогу вне пешеходного перехода запрещено. В отделе пропаганды подчеркнули, что в ближайшее время в школе, где обучается ребёнок, побывают сотрудники Госавтоинспекции и проверят, какие занятия по изучению ПДД проводятся в образовательном учреждении.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в местах скопления детей (вблизи парков, скверов, образовательных и спортивных организаций) водителям следует быть особенно внимательными и снижать скорость. При этом, согласно ПДД, детям младше 14 лет запрещено передвигаться на велосипеде по проезжей части.