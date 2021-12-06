В Нижнем Тагиле на Вагонке открылся первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 

Специалисты ГБ № 1 открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Реал» на улице Юности, 16. Он будет работать ежедневно с 16:00 до 20:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле действует пять подобных пунктов: в Нижнетагильском цирке, в ТЦ «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13, в здании Центрального торгового комплекса на Газетной, 97а, в ТЦ «Квадрат» на Пархоменко, 41 и в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе. Познакомиться с работой мобильных пунктов можно на официальном сайте города.

Отметим, что тагильчане могут поставить прививку во всех поликлиниках города. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В Свердловской области и Нижнем Тагиле с 25 октября действует система QR-кодов о вакцинации и недавно перенесённой болезни. Без них нельзя попасть в театры, музеи, кинотеатры, рестораны, кафе, ТЦ и заведения сферы услуг.