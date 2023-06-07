В Нижнем Тагиле на Вагонке откроют обновлённый скейт-парк

В Нижнем Тагиле у ДК имени И. В. Окунева совсем скоро состоится открытие обновлённого скейт-парка. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Уралвагонзавода», реконструкция площадки стала доступна благодаря финансированию со стороны предприятия. В ремонте приняли участие специалисты отдела социальных объектов, работники Дворца культуры имени И. В. Окунева, а также представители цеха ремонта технологического оборудования УВЗ.

Все 11 конструкций, расположенных на площадке скейт-парка, были тщательно обследованы, восстановлены и покрашены от коррозии. Сейчас идёт замена покрытия. Уже приобретена специальная фанера, которая хорошо выдерживает как статические, так и динамические нагрузки, возникающие при катании на роликах и скейтбордах.

Помимо этого, рядом с парком идут плановые работы по замене ограждения по периметру двух футбольных мини-полей. Силами специалистов отдела соцобъектов «Уралвагонзавода» по проекту сотрудников института «Тагилтрансмашпроект» УВЗ там меняют сетку-рабицу на современное долговечное 3D-ограждение.

«На этих мини-полях в футбол играют и дети, и взрослые. Здесь же проходят соревнования в рамках спартакиады трудящихся, занимаются юные воспитанники МБУ ДО СШОР “Спутник”. Поля всегда заняты с утра до вечера. Замена ограждения производится без остановки учебно-тренировочных занятий спортивной школы. После замены ограждения ещё лет 10 можно будет не переживать за безопасность наших футболистов», — говорит начальник отдела соцобъектов Виктор Гок.

По плану ремонт спортобъектов завершится в ближайшее время, чтобы в этом году к 90-летию Дзержинского района любители экстрима и здорового образа жизни смогли вновь вернуться к своим любимым занятиям.

Скейт-парк был построен 10 лет назад. На площадке установлен фан-бокс для фристайла, наклонный рейл, боксы для джиббинга и других трюков, а также вылеты различной геометрии. Выполненная на металлическом каркасе конструкция обеспечивает возможность для скольжения и прыжков на роликах, скейтбордах и ВМХ. Всё оборудование предназначено для занятий экстремальными видами спорта для детей от 5 лет.