В Нижнем Тагиле на Вагонке нетрезвый мужчина ударил ножом гуляющего с друзьями подростка

В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина ранил ножом 18-летнего парня. Молодой человек накануне вечером гулял с друзьями по проспекту Вагоностроителей, недалеко от роддома. Об инциденте на своей странице во «ВКонтакте» рассказала тагильчанка Татьяна Аникиевич.

По словам Татьяны, около 22:30 она с мужем возвращалась домой на авто. При выезде из частного сектора на проспект Вагоностроителей на машину бросились парень и девушка с криками о помощи. Ребята рассказали, что их друга Максима ранил незнакомый мужчина и что парень сейчас истекает кровью.

«Мы остановились, побежали за ребятами. Сомнений не было, что они врут, — они были в отчаянии. Мы увидели парня, который лежит на земле в крови. Ребята сами вызвали скорую, но они очень переживали за друга и просили нас отвезти его в больницу. Мы это и намеревались сделать, но всё-таки догадались позвонить в скорую и уточнить, можно ли транспортировать мальчика с такой травмой. И это было правильной мыслью: медики сказали, что так мы можем ему сильно навредить», — рассказала Татьяна Аникиевич журналисту АН «Между строк».

Как рассказали ребята, у них произошла словесная перепалка с нетрезвым мужчиной. В финале конфликта он достал какой-то острый предмет (по словам друзей, это был нож) и ударил им Максима в шею.

«Девочки стояли в стороне и плакали, их крупной дрожью колотило. А мальчики оказались настоящими героями! Они очень профессионально оказывали помощь, догадались держать аорту, приводить Максима в чувство. От молоденьких пацанов я такого не ожидала. У мальчишки уже руки задеревенели, но он не отрывался, спасал своего друга», — вспоминает тагильчанка.



Фото: Татьяна Аникиевич



Татьяна признаётся, что подобная ситуация произошла четыре года назад с её тогда 14-летним сыном. Примерно в этом же районе Вагонки средь бела дня школьника избил взрослый мужчина. Он тоже был нетрезв и начал перепалку с мальчиком из-за его причёски. Сын Татьяны получил перелом носа. Никто из взрослых ему не помог.

«Я написала об этом пост потому, что хочу донести до каждого родителя: подобное может произойти с любым ребёнком. Мне бы очень хотелось, чтобы родители узнали об этом, приобрели газовый баллончик для своих детей, научили их не связываться со взрослыми, не грубить», — говорит Татьяна Аникиевич.

Муж Татьяны взял контакты ребят и родителей пострадавшего мальчика. Сегодня они узнали, что Максим чувствует себя нормально и уже разговаривает.