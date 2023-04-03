В Нижнем Тагиле на Вагонке неизвестная женщина на парковке повредила более 11 автомобилей (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле неизвестная женщина повредила более 11 автомобилей, припаркованных возле домов № 95 и № 85, на Ленинградском проспекте . Инцидент произошёл днём 2 апреля. По словам очевидцев, злоумышленница залезала на капот автомобилей и вырывала дворники. Как рассказал АН «Между строк» читатель Александр, по его мнению женщина, возможно, находилась в неадекватном состоянии.

«Не смотря на то, что женщину снимали на видео, она продолжала кричать и возмущаться количеством припаркованных автомобилей, продолжая выламывать дворники. Свидетели говорят, что она высокая, в чёрной куртке с капюшоном на голове и в длинной чёрной юбке, руки были в наколках. Также они добавили, что, возможно, она находилась под наркотическим опьянением», — рассказала АН «Между строк» пострадавшая женщина.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», после инцидента 8 пострадавших автовладельцев написали заявление в отдел полиции № 17. В настоящее время участковый проводит проверку, устанавливает сумму причинённого ущерба и личность женщины.