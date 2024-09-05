В Нижнем Тагиле на Вагонке неадекватный мужчина с ножом бросался на людей

Накануне днём жильцы дома № 104 на Ленинградском проспекте стали свидетелями неадекватного поведения мужчины. По словам подписчиков паблика «Инцидент Нижний Тагил», полуголый мужчина средних лет бегал по двору с ножом, нападая на людей, в том числе детей. При этом дебошир кричал, что ему всё надоело, он всех убьёт и уйдёт на СВО.

«Вызвали полицию. Полиция ехала 25-30 минут. И это просто чудо, что никто не пострадал. Пока ждали полицию, в это время родитель одного из детей сумел скрутить его и залил всё лицо перцем. Приехали сотрудники, скрутили его, сковали наручниками и увезли», — сообщают очевидцы.