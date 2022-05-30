В Нижнем Тагиле на Вагонке мужчина с ребёнком обокрали магазин 

В Нижнем Тагиле на Вагонке мужчина с ребёнком совершили кражу в магазине. Преступление произошло 18 мая в ТЦ «Заря», в павильоне магазина «Мир удивительных товаров».

Мужчина с ребёнком зашли в магазин под видом покупателей, но не обнаружили на рабочем месте продавца. Удостоверившись, что за ними никто не следит, злоумышленники забрали из магазина подложку с детскими колечками и самокат, после чего скрылись с места преступления.

Момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения торгового зала магазина. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», заявление в полицию по факту кражи поступило в тот же день. В данный момент поиск злоумышленников продолжается.