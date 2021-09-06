В Нижнем Тагиле на Вагонке из-за не потушенного туристами костра пострадали три гектара леса

Все минувшие выходные пожарные МЧС, сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, работники лесничества, лыжной базы «Уралвагонзавода» и добровольцы тушили низовой лесной пожар, который разгорелся в районе Исинского тракта. Первыми огонь заметили лесничие в субботу, 4 сентября. По словам очевидцев, пожар мог возникнуть из-за не потушенного туристами костра. В итоге от распространившегося огня пострадало 3 гектара леса.

«Ночью в выходные там оставалась дежурить пожарная машина. До лыжной базы огонь не дошёл бы, но мы не стали этого дожидаться и помогали тушить пожар своими силами. Сегодня в лесу тоже тушили огонь», — рассказала руководитель лыжной базы «Уралвагонзавода» Александра Исаева.

В воскресенье лесники обнаружили ещё один костёр, оставленный туристами. В некоторых местах трава до сих пор загорается. По словам Александры, летом им неоднократно приходилось тушить пожары и на территории лыжной базы.