В Нижнем Тагиле на Вагонке из-за аварии на теплотрассе несколько домов остались без отопления и горячей воды

В Нижнем Тагиле на Вагонке, сегодня, 30 ноября, из-за аварии на теплотрассе отключат центральное отопление и горячую воду в нескольких домах на улицах Энтузиастов, Тимирязева и проспекте Вагоностроителей, сообщает городское управление жилищного и коммунального хозяйства.

В связи с проведением ремонтных работ в домах № 48, 50, 52 на улице Энтузиастов, № 44, 76, 78 на улице Тимирязева сегодня с 09:00 до 20:00 не будет отопления и горячей воды. Также отключение коснётся домов № 29, 31, 35, 33 на проспекте Вагоностроителей.

Кроме того, в домах № 11 и 13 на улице Проезжей, а также в домах № 22, 24 и 26 на улице Советской сегодня будет снижено отопление с 10:00 до окончания ремонтов.