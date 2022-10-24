В Нижнем Тагиле на Вагонке автомобиль протаранил трамвай

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте, 85 автомобиль протаранил трамвай. ДТП произошло 23 октября в 23:05. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 26-летний водитель автомобиля Renault Symbol врезался в трамвай, двигавшийся по маршруту № 10, после чего сбил дорожный знак и повредил несколько бордюрных камней.

По словам водителя автомобиля, он не заметил трамвай из-за знака во время поворота. Экспертиза показала, что в момент ДТП водитель легковушки был трезв. В аварии никто из людей не пострадал, техника получила механические повреждения.