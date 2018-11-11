В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» загорелся производственный цех

Вечером 10 ноября на телефоны оперативных служб поступило сообщение о пожаре в цехе № 380 «Уралвагонзавода». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 82 человека. Пострадавших нет.

«Возгорание не представляет опасности и не несет угрозы жизни людей и производственному процессу. Внутри цеха задымление. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар локализован в 23.21», - отметили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы девять единиц пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.