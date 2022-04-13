В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» в прессовом цехе скончался рабочий

Накануне вечером в прессовом цехе «Уралвагонзавода», вне зоны действия технологического оборудования, был обнаружен без сознания наладчик кузнечно-прессового оборудования, который вскоре скоропостижно скончался. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, смерть не носит криминальный или технологический характер.

«Оперативно вызванный экипаж скорой помощи провел необходимые реанимационные действия, но спасти сотрудника не удалось. На предприятии создана комиссия, которая расследует обстоятельства случившегося. Администрация “Уралвагонзавода”, профсоюзный комитет и коллеги приносят соболезнования родным и близким покойного. Его семье будет оказана помощь», — отметили на УВЗ.

По информации АН «Между строк», погибшим оказался 58-летний мужчина, работавший на заводе с 2000 года. По первоначальной версии, смерть могла наступить в результате перенесённой болезни.